Ahmed Abdelkefi remporte le Trophée African Banker 2020 pour sa carrière exemplaire

Ahmed Abdelkefi, le fondateur de Tunisie Leasing, de Tuninvest et de Tunisie Valeurs a remporté, mercredi 26 août 2020, le Trophée African Banker 2020 de la Carrière exemplaire. La cérémonie s’est déroulée la veille virtuellement via une chaîne Youtube ainsi que les réseaux sociaux, et ceci en marge des Assemblées générales de la Banque africaine de développement.

Ahmed Abdelkefi est un économiste et homme d'affaires tunisien spécialisé dans le secteur financier. Il est connu pour être un pionnier dans le lancement de nouveaux produits financiers sur la place tunisienne. Il lance ainsi la première société de leasing en fondant en 1984 Tunisie Leasing, société importante sur le marché tunisien. En 1991, il crée Tunisie Valeurs, premier intermédiaire en bourse tunisien, puis Tunisie Factoring, pionnière tunisienne des sociétés de factoring, en 1993. En 1994, il fonde Tuninvest Finance Group (TFG), première société tunisienne spécialisée dans le capital-investissement. En 2005, il lance Tunisie LLD, première société spécialisée dans la gestion de parcs automobiles ou fleet management.

L’édition 2020 a récompensé une vingtaine d’établissements et de personnalités africaines. M. Abdelkefi était l’unique Tunisien figurant sur la liste des distinctions.

« Les Trophées African Banker visent à récompenser les réformes, la modernisation rapide, la consolidation, l’intégration et l’expansion du système bancaire et financier en Afrique. La cérémonie se déroulera à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 26 mai, à l’occasion des assemblées annuelles de la BAD.

Les Trophées servent de plateforme pour mettre en évidence les réalisations des institutions financières et des acteurs qui contribuent à la transformation et au développement du secteur bancaire africain, en particulier à un moment où l’innovation, l’inclusion et le développement durable sont essentiels au succès de toute organisation », explique l’organisateur le magazine African Banker.

Voici la liste des lauréats des Trophées African Banker 2020 :

Banquier africain de l’année : Herbert Wigwe, Access Bank

Carrière exemplaire : Ahmed Abdelkefi, Fondateur Tunisie Leasing ; Tuninvest ; Tunisie Valeurs

African Banker Icon : Vivien Shobo, ancienne directrice générale de Agusto & Co.

Banque africaine de l’année : Trade and Development Bank (TDB)

Ministre des Finances de l’année : Zainab Ahmed, ministre des Finances du Nigeria

Gouverneur de la Banque centrale de l’année : Caroline Abel, gouverneur de la Banque centrale des Seychelles

Banque d’investissement de l’année : Citi

Trophée de l’Inclusion financière : Kenya Women Microfinance

Banque des PME de l’année : Bank of Industry, Nigeria

Banque socialement responsable de l’année : Equity Bank, Kenya

Trophée de l’Innovation : Ecobank

Deal de l’année – capitaux : IPO MTN Nigeria – Chapel Hill Denham

Deal de l’Année – Dette : Facilité de prêt syndiqué de 1 milliard d’euros par Bank of Industry – Bank of Industry / Afreximbank / Credit Suisse

Deal de l’Année – Infrastructures : Port de Maputo – Standard Bank

Projet énergétique de l’année : Obligation dans les énergies renouvelables – Nedbank

Projet agricole de l’année : Olam Rice Farm – Access Bank

Banques régionales de l’année :

- Afrique de l’Est : Equity Bank

- Afrique de l’Ouest : Coris Banque

- Afrique du Nord : CIB, Egypte

- Afrique Australe : Moza Banco, Mozambique

- Afrique Centrale : BGFI, Gabon

I.N