Tahya Tounes pose ses conditions pour soutenir le gouvernement Mechichi

Crédit photo : Karim Baklouti Barketallah





Le conseil national de Tahya Tounes, réuni mercredi 26 août 2020, a décidé de soutenir le gouvernement composé par Hichem Mechichi à condition qu’il s’engage à mettre en œuvre un programme urgent pour lutter contre les répercussions socioéconomiques causées par la pandémie de Covid-19 à savoir la mise en place des grandes réformes et le maintien des emplois.

Le parti s'est ainsi dit disponible pour poursuivre les concertations avec les différentes forces politiques et les organisations nationales.

Le conseil a, par ailleurs, appelé les forces politiques démocratiques et centristes à s’unir et coordonner leur action politique et parlementaire dans le but de rétablir l’équilibre politique.

Pour rappel, le nouveau gouvernement, présenté lundi 24 août à minuit, sera soumis au vote de l’ARP mardi prochain.

I.M