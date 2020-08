Naoufel Saïed explique pourquoi la présidence n'a pas demandé une séance extraordinaire

Le frère du président de la République, Naoufel Saïed a publié un statut sur son profil, ce mercredi 26 août 2020, afin d'expliquer les raisons pour lesquelles le président de la République Kaïs Saïed n’a pas demandé la tenue d'une séance extraordinaire consacrée au vote de confiance du gouvernement Hichem Mechichi, suscitant une polémique.

« Le président de la République n’a pas demandé une séance extraordinaire consacrée au vote de confiance au nouveau gouvernement parce qu’il s’est référé à l’article 80 de la Constitution qui dispose que l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente en raison de l’état d’urgence », a expliqué Naoufel Saïed.

Alors que la présidence de la République n'a émis aucune réaction quant à la polémique, voilà que le frère du chef de l'Etat s'octroie, une nouvelle fois, le rôle de chargé de la communication de Carthage.

L’article 80, dont parle M. Saïed, évoque les mesures que le président de la République doit prendre en cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ainsi, durant cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente.

Lundi 24 août 2020, le chargé de la formation du gouvernement, Hichem Mechichi, a annoncé la composition de sa nouvelle équipe. Celle-ci sera soumise au vote de confiance au Parlement le 1er septembre prochain. Si le gouvernement n'est pas approuvé, Kaïs Saïed a la possibilité de décider la dissolution de l’ARP ou de charger une autre personnalité (la plus apte).

I.M