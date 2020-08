La société civile sindigne contre le limogeage de Chawki Tabib

Des organisations de la société civile ont rendu public un communiqué, mercredi 26 août 2020, exprimant leur refus catégorique de la décision du chef du gouvernement chargé des affaires courantes, Elyes Fakhfakh concernant le limogeage du président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), Chawki Tabib et la soumission de l’instance à une inspection de la part des services de la présidence du gouvernement.

Les signataires du communiqué ont dénoncé cette décision, exprimant leur refus du principe de vengeance et de l’abus de pouvoir pour des règlements de comptes personnels, notamment après que l’Inlucc a pris part dans le dévoilement de l’affaire de conflits d’intérêts impliquant le chef du gouvernement sortant.

Les organisations ont également estimé que la décision de limogeage était contraire au décret 120, ne lui permettant pas de rompre le mandat du président de l’instance, qui dure six ans sans interruption et non renouvelables.

Les organisations signataires ont, dans ce sens, appelé à annuler le limogeage dans la mesure où il porte atteinte à l’indépendance des instances nationales, exprimant leur soutien absolu à l’Inlucc et au bâtonnier Chawki Tabib.

Parmi les organisations signataires, on cite :

- L’Ordre national des avocats.

- La Ligue tunisienne des droits de l'homme.

- EuroMed Droits.

- L’Institut Arabe Des droits de l'Homme.

- L’Association tunisienne des femmes démocrates.

- L'Union tunisienne des médias associatifs.

- Article 19.

- Le Syndicat National Des Journalistes Tunisiens.

- La Fédération Tunisienne des Directeurs de Journaux.

I.M