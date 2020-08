Le ministère de la Formation professionnelle dénonce son rattachement au ministère de la Jeunesse

Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a publié ce mercredi 26 août 2020, un communiqué de presse pour dénoncer la suppression du ministère dans la structure du nouveau gouvernement de Hichem Mechichi.

En effet, le chef du gouvernement désigné a supprimé le ministère et rattaché l’une de ses prérogatives, soit l’intégration professionnelle, au ministère de la Jeunesse et du Sport désormais nommé ministère de la Jeunesse, du Sport et de l’Intégration professionnelle.

Le ministère de la Formation professionnelle a estimé qu’une telle démarche met en péril l’une des institutions les plus importantes dans un pays en pleine crise sociale, en la rattachant surtout à un ministère avec lequel elle n’a aucun lien ni dans les activités, ni dans le contenu, les objectifs, les stratégies de travail et encore les responsabilités.

Il a souligné qu’il constitue au contraire l’un des piliers dans un gouvernement « de relance économique » de par son rôle dans la formation de ressources humaines capables de relever les défis actuels.

Le ministère a également rappelé qu’il supervise quatre grandes agences concernées par la formation professionnelle de base, la formation continue, la promotion professionnelle, la formation des formateurs, l'ingénierie de la formation, le travail indépendant et l'emploi à l'étranger avec plus de dix mille employés et cadres et plus de 200 établissements publics de formation professionnelle et 2000 établissements de formation privés.

Il a martelé que le dossier de l’emploi est une priorité dans ce contexte particulier de crise sanitaire ayant mené à l’explosion du chômage, ajoutant que les défis actuels requièrent le travail d’un ministère à part entière dédié à ce dossier. Le ministère a aussi évoqué la perturbation que cela engendrera auprès de ses fonctionnaires tant au niveau central que régional.

Notons toutefois, que le ministère de la Formation professionnelle a récemment effectué un remaniement à la tête de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti), remplaçant Youssef Fennira par Abdelwaheb Hamdi.

Ce remaniement avait été fortement contesté par l’UGTT, qui avait alors précisé qu’une telle manœuvre ne ferait que déstabiliser l’institution. Le syndicat a aussi relevé que cette décision « intervient alors que la direction générale a procédé au traitement de dossiers de corruption dont certains ont déjà été déposés auprès des tribunaux spécialisés, et cela soulève des questions quant à son timing et sa signification ».

M.B.Z