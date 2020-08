Oussama Khelifi : Qalb Tounes ne veut pas s'opposer à Mechichi

Le président du bloc de Qalb Tounes, Oussama Khelifi a affirmé vendredi 21 août 2020 sur les ondes de Shems FM que son parti aura une rencontre avec le chargé de la formation du gouvernement Hichem Mechichi ce week-end. Il a ajouté que le conseil national du parti allait se réunir au début de la semaine prochaine afin de déterminer la position vis-à-vis du gouvernement Mechichi.

Notons que Hichem Mechichi devra annoncer aujourd'hui la composition de la nouvelle équipe. Ce nouveau gouvernement sera présenté devant le Parlement en vue d'obtenir sa confiance.





« La notion de gouvernement indépendant est mal comprise de sorte qu’elle a été comprise en tant que gouvernement contre les partis. Hichem Mechichi a, en fait, choisi de former un gouvernement de compétences indépendantes pour éloigner le pays des tiraillements politiques », a-t-il avancé.

M. Khelifi a, dans ce sens, souligné que son parti n’avait aucun problème avec M. Mechichi et qu’il avait l’intention de le soutenir parce que le pays, dit-il, a besoin aujourd’hui d’un gouvernement et d’une union nationale réelle.

« Si le gouvernement dispose d’un programme clair visant à instaurer l’union nationale et participative, nous allons bien évidemment le soutenir », assuré M. Khlifi.

« Face à l’instabilité politique et la crise économique que traverse le pays, nous voulons soutenir Hichem Mechichi et non s’opposer à lui. Pourtant nous n’étions pas d’accord avec la démarche adoptée par le président de la République », a-t-il encore souligné.

Il a, par ailleurs, indiqué que M. Mechichi avait assuré, lors des concertations, qu’il opte pour un gouvernement d'orientation économique considérant qu’il avait fait un bon choix compte tenu de la situation économique difficile du pays.

I.M