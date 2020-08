AM Best : la Tunisie pays à risque politique et économique élevé !

Le niveau de "risque pays" en Tunisie est élevé. C’est ce que conclut un rapport d’évaluation réalisé par AM Best, l’agence américaine de notation de crédit spécialisée dans l’assurance, et ceci pour 137 pays.

La Tunisie hérite de la plus mauvaise notation CRT-5 (les notes sont sur cinq paliers allant de CRT-1 à CRT-5, CRT-1 étant la meilleure notation, ndlr).

En effet, l’agence de notation estime que les risques économiques, politiques et du système financier sont élevés.

Selon son analyse, le risque économique est élevé vu plusieurs facteurs. Le tourisme, qui représente environ 8% du PIB et 10% de l’emploi dans le pays, devrait se contracter considérablement en raison de la pandémie. En parallèle, le taux de chômage va augmenter, ce qui augmente les risques de protestations.

Le pays a annoncé un plan de sauvetage de l'économie s'élevant à environ 1,8% du PIB et qui vise à limiter l’impact du Covid-19 et il est en train de négocier avec le Fonds monétaire international (FMI) pour avoir des fonds supplémentaires. L’agence pense que les conditions de l’octroi de financement par l’institution financière passeront par une rééducation de la compensation énergétique, une croissance plus élevée et plus inclusive, une baisse de la masse salariale de la fonction publique et la réduction de la dette à un niveau plus soutenable.

S’agissant du risque politique, l’agence rappelle la démission d'Elyes Fakhfakh et le scandale de conflit d'intêrets et les actuelles tractations pour la formation d’un gouvernement conduite par Hichem Mechichi, chargé de former le nouveau gouvernement par le président de la République Kaïs Saïed.

L’agence évoque dans ce cadre le risque de la dissolution du Parlement et les élections anticipées qui devront se tenir, si M. Mechichi échoue dans sa tâche.

AM Best explique dans ce cadre que le FMI a recommandé de réduire les restrictions sur les investisseurs étrangers, mais que la corruption et la bureaucratie représentent un obstacle majeur. Par ailleurs, l’agence a rappelé le risque élevé de terrorisme.

En ce qui concerne les risques liés au système financier, l’agence précise que le Comité General Des Assurances réglemente les sociétés d’assurances en Tunisie qui compte 22 compagnies opérant dans le pays en 2019.

Elle précise que la Banque centrale de Tunisie a réorienté ses efforts pour soutenir l’économie tunisienne, en réduisant de 100 points de base après la crise du Covid-19 le taux directeur outre le fait qu’elle a demandé aux banques de reporter les échéances des crédits en cours.

Cliquer ici pour consulter le rapport sur la Tunisie (en anglais)

I.N