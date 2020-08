Le président de la municipalité d'El Hamma lance un appel de détresse à Kaïs Saïed

Le président de la municipalité d'El Hamma Nacer Najah a qualifié jeudi 20 août 2020, la situation épidémiologique à El Hamma de « calamiteuse » et « inquiétante » et pour cause, 390 cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés. 51 nouveaux cas d’infection ont été recensés hier et deux nouveaux décès.

« Le problème c’est que l’hôpital local n’accueille pas les patients et ne dispose pas d’un circuit Covid et ce, à cause des problèmes administratifs. L'hôpital ne dispose pas des structures administratives, ni du matériel ni du personnel nécessaires à la prise en charge des patients Covid-19 », a-t-il mis en garde.

Il a également souligné que la capacité d’accueil de l’hôpital militaire mobile installé à El Hamma était limitée : « Hier, l’hôpital militaire n’a pu accueillir que deux patients Covid+ ».





Notons que l’hôpital militaire est censé permettre de renforcer les efforts fournis dans le cadre des procédures de dépistage actif du nouveau coronavirus et fournir des services gratuits au profit des habitants d'El Hamma.

M. Najah a, dans ce sens, exhorté le chef du gouvernement et le chef d’Etat à intervenir afin de trouver une solution pour que l’hôpital local puisse assurer son rôle dans la lutte contre la propagation du virus.

I.M