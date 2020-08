Covid -19 : Interdiction des festivités et des rassemblements à Haidra

Le gouverneur de Kasserine, Mohamed Samcha a présidé, ce mercredi 19 août 2020, la séance de travail de la commission locale de la lutte contre le Covid-19, au siège de la délégation de Haidra afin d’effectuer le suivi des mesures, préalablement, fixées pour maitriser la propagation du virus dans la région.

A l’issue de cette réunion, une série de mesures supplémentaires ont été décidées pour appuyer les décisions déjà prises. Elles consistent en l’annulation de toutes les festivités (fêtes et mariages), dans les espaces ouverts ou fermés dans la délégation de Haidra, ainsi que l’annulation du souk hebdomadaire. Outre la suspension de tous les moyens de transport public et privé entre les délégations de Thala et Haidra, et ce, jusqu’à la publication de tous les résultats des tests Covid-19 des citoyens ayant côtoyé des personnes atteintes du virus à la délégation de Haidra.

S.H