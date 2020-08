La Transtu menace dune grève les 15 et 16 septembre

Le syndicat de la Société des transports de Tunis (Transtu) a adressé, ce mercredi 19 août 2020, via l'Union régionale du travail à Tunis, un avis de grève au ministre du Transport et à toutes les autorités concernées.

Les agents de la Transtu appellent les structures administratives à répondre à leurs doléances concernant notamment la santé et la sécurité au travail, un audit de terrain des services techniques et ateliers, les manques en véhicules, en pièces de rechange et outils de travail ou encore du matériel de prévention contre les incendies.

Ils dénoncent également les retards dans les versements des salaires et des pensions et appellent à ce que les agents, qui sont couramment agressés, soient protégés.

Les agents de la Transtu menacent donc d’une grève les 15 et 16 septembre prochain si l’administration ne reprend pas « sérieusement » le dialogue avec les parties syndicales.

M.B.Z