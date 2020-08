Port du masque obligatoire pour les élèves de plus de 12 ans

La directrice de la médecine scolaire et universitaire Ahlem Gzara a indiqué mercredi 19 août 2020, que le port du masque allait devenir obligatoire pour les élèves âgés de plus de 12 ans et ce, selon la commission scientifique de suivi de la propagation du Covid-19.

En marge d’une conférence de presse tenue par le ministère de la Santé aujourd’hui, M. Gzara a précisé qu’à l’occasion de la rentrée scolaire 2020/2021- prévue le 15 septembre- un protocole sanitaire devrait être mis en place pour les élèves de plus de 12 ans.

On recense jusqu’au 17 août 1.370 personnes rétablies, 887 contaminations actives, prises en charge dans des centres aménagés à cet effet et 57 décès. Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

I.M