Khaoula Laâbidi, nouvelle directrice de lEcole nationale d'administration

Khaoula Laâbidi vient d’être nommée à la tête de l’Ecole nationale d'administration de Tunis (Ena), sur dossier et après un processus de sélection fondé sur des principes de compétence, d'expérience et d'aptitude aux exigences de la responsabilité au sein du poste objet de la candidature. Une première a affirmé le département de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, dans un communiqué publié ce mercredi 19 août 2020.

Mme Laâbidi était auparavant conseillère des services publics et directrice générale de la formation et du perfectionnement des compétences à la présidence du gouvernement. Née en 1973, elle est conseillère des services publics depuis 1999.

Elle a occupé différents postes au sein de l’administration tunisienne notamment chargée de mission, directrice générale l'Instance générale de la fonction publique, directrice générale au sein de la présidence du gouvernement, et sous-directrice de la coopération internationale à la présidence du gouvernement.

Khaoula Laâbidi est titulaire d’une maitrise en science juridique. Elle est également diplômée de l’Ena et de la Mediterranean School of Business (MSB).

Cliquer pour lire son CV intérgal (en arabe)

I.N