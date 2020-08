Saisie, une nouvelle fois, du matériel de la radio du Coran pirate à Sfax

La Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle a procédé mercredi 19 août 2020 à la saisie du matériel de diffusion de la radio pirate « Radio du Coran » à Sfax.

La radio a déjà fait l’objet d’une saisie du matériel, opérée sous la direction du gouvernorat de Sfax, mais son directeur, le député de l’ARP Saïd Jaziri, a pu récupérer son matériel pour émettre de nouveau dans la région.

Pire, la Radio du coran a piraté les ondes de la Radio publique « Radio Jeunes » ce qui en fait donc un double piratage. Non seulement, la radio islamique n’a ni autorisation ni de licence pour émettre, mais elle empêche des radios en bonne et due forme d’émettre en piratant leurs fréquences.

On assiste là à un véritable jeu du chat et de la souris entre les autorités et le député-pirate. Si pour la région de Sfax, la Haica a réussi une manche, il n’en est pas de même pour la région de Tunis où la radio émet à la faveur d’une décision du tribunal qui a autorisé la radio pirate à émettre alors qu’elle n’a pas de licence.

R.B.H