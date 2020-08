Lotfi Houimli : Le secteur des sacs en kraft n'a jamais été un monopole !

Le président de la chambre syndicale des fabricants de sacs en kraft, Lotfi Houimli, est revenu, mercredi 19 août 2020, sur l’arrêté ministériel sur l’utilisation des sacs en plastique dans l’emballage du ciment et l’impact de cette décision sur le secteur des sacs en kraft.

Il a, d’abord, expliqué, sur les ondes d’Express FM, que le secteur de fabrication des sacs en kraft comptait au total sept acteurs contrairement à ce qu’avait affirmé le ministre de l’Industrie et des PME, Youssef Ben Salah.

“Nous n’avons jamais été un monopole. C’est le secteur de fabrication du papier qui l’est. Le marché africain compte une seule entreprise de fabrication de papier”, a avancé Lotfi Houimli.

Au sujet du coût des sacs en kraft, il a indiqué que les sacs en kraft se vendaient entre 0,510 et 0;550 dinar tunisien sachant que le coût du papier représente 80% du prix de vente des sacs, démentant ainsi les chiffres avancés par le ministre de l’Industrie et des PME sur les pertes accusées par l’industrie du ciment de par le coût des sacs en papier et leur qualité médiocre.

Lotfi Houimli a ajouté, dans ce sens, que la convention signée entre les fabricants des sacs en kraft et les cimenteries faisait mention d’un taux de casse de deux à quatre pour mille assurant qu’une fois ce taux dépassé les fabricants étaient tenu de remplacer les sacs.

Si le taux de casse dépasse 1%, les fabricants remplacent et les sacs et le ciment, selon le président de la chambre syndicale des fabricants des sacs en kraft.

Interpellé sur l’incidence de cette décision des ministères de l’Industrie et du Commerce, Lotfi Houmli, a signalé que les experts des autorités de tutelle s’étaient référés à l’Afghanistant et le Pakistan en termes de benchmarking sur l'utilisation des sacs en plastique dans l’emballage du ciment.

Il a, par ailleurs, déploré cet arrêté ministériel assurant que les 1200 employés des entreprises de fabrication de sacs en kraft pourraient perdre leurs emplois surtout que les seuls clients du secteur sont les cimenteries.

Lotfi Houimli a indiqué, dans ce même contexte, que l’export des sacs en kraft vers la Libye était à l’arrêt car le poste-frontière de Ras Jedir est toujours fermé.

Lotfi Houimli a aussi démenti le propos du ministre de l’Industrie sur la crise du secteur du ciment.

“Les deux seules cimenteries qui sont en train de perdre de l’argent sont les cimenteries publiques”, a-t-il lancé.

Il a fait savoir également que les trois fabricants de sacs en plastique en Tunisie fournissait uniquement huit millions de sacs et que l’Etat en importait 40 millions.

N.J.