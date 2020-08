Officiel : la rentrée scolaire se fera, comme dhabitude, le 15 septembre

La rentrée scolaire pour l’année 2020-2021 se fera le 15 septembre prochain, comme à l'accoutumée.

C’est la décision officielle décidée à l’issue d’une réunion tenue ce lundi 17 août 2020 sous la présidence du ministre de l'Education nationale, Mohamed Hamdi, entre ministère et les représentants des syndicats et des Fédérations de l’éducation, a indiqué le chargé de communication du ministère Mohamed Haj Taieb à la Tap.

Toutefois, aucune décision n’a été prise en ce qui concerne le rattrapage des lacunes du 3ème trimestre 2020, les cours n’ayant pas pu être dispensés à cause de la propagation du Covid-19, a précisé le secrétaire général du syndicat de l'enseignement de base, Mastouri Gamoudi, toujours à la Tap. Une réunion est prévue vendredi prochain, à cet effet, pour débattre des propositions pour combler justement ce manque et pour établir le détail du calendrier de la rentrée scolaire (vacances scolaires, examens nationaux, etc.), a affirmé M. Haj Taieb.

S’agissant du protocole sanitaire, le chargé de communication a soutenu que les mesures seront spécifiées ultérieurement par le gouvernement et le ministère de la Santé.

I.N