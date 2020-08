Hichem Ajbouni : Mechichi n'a présenté ni la composition ni la vision de son gouvernement !

Le député et dirigeant Attayar, Hichem Ajbouni a affirmé lundi 17 août 2020, que les concertations de son parti avec le chargé de la formation du gouvernement, Hichem Mechichi n'ont pas progressé.

"Hichem Mechichi n'a présenté ni la composition de son gouvernement ni sa vision. Pour cette raison, notre parti n'a pas encore pu trancher sur la question du vote de confiance", a-t-il lancé dans une déclaration accordée à la radio Mosaique FM.

Le député Attayar a souligné que son parti exprime des réserves sur la formation d'un gouvernement indépendant dans la conjoncture actuelle et quatre ans avant les prochaines élections, estimant qu'il est difficile de former un gouvernement indépendant et que les partis politiques construisent les bases de la démocratie.

Hichem Mechichi avait, rappelons-le, opté pour un gouvernement de compétences indépendantes et ce, après avoir mené des consultations auprès des partis politiques. Il devrait présenter son équipe gouvernementale avant le 25 août 2020.

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159765925698_media.mp3

I.M