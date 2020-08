Fakhfakh et Taboubi examinent les solutions pour la reprise de la production à la CPG

Le chef du gouvernement chargé des Affaires courantes, Elyes Fakhfakh et le secrétaire général de l'Union générale tunisienne (UGTT), Noureddine Taboubi ont eu une rencontre, ce lundi matin 17 août 2020, consacrée à la situation sociale délicate au niveau de certains gouvernorats et notamment à Gafsa. Etaient présents le secrétaire général de l'Union régionale tunisienne du travail de Gafsa relevant de l'UGTT Mohamed Sghaïer Miraoui et le secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques Mohamed El Borni Khemila.

Selon le communiqué, la réunion a porté sur la situation générale du pays, les revendications économiques et sociales outre la situation sociale au niveau régional, et en particulier à Gafsa.

A cette occasion, M. Fakhfakh a réitéré sa volonté d'assainir le climat social et de trouver des solutions radicales aux dossiers brulants à travers une approche globale de développement. Il a exprimé également la compréhension de son gouvernement des revendications légitimes des protestataires dans les régions. Cependant, il a souligné la nécessité de ne pas nuire au bon fonctionnement des installations vitales de l'Etat en raison des répercussions négatives sur l'économie nationale.

Pour sa part, M. Taboubi a précisé que la rencontre a notamment porté sur les moyens de trouver des solutions pour une reprise d’activité de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) afin qu’elle retrouve sa production d’antan et ceci à travers des décisions audacieuses qui rompent avec les mesures de rafistolage entreprises dans le passé.

Le secrétaire général de la centrale syndicale a mis en garde contre la gravité de situation vu la baisse des stocks du Groupe Chimique Tunisien (GCT) et la nécessité de coordonner avec toutes les parties prenantes pour sauver la CPG et le GCT ainsi que les emplois tout en reprenant un rythme normal de production notamment en cette période difficile.

I.N