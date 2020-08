Sadok Jebnoun : Le gouvernement indépendant est un concept inexistant !

Le porte-parole de Qalb Tounes, Sadok Jebnoun, a qualifié, lundi 17 août 2020, la rencontre qu’a eue son parti avec le chargé de la formation du gouvernement, Hichem Mechichi de « positive », affirmant qu’il était convenu de poursuivre les concertations.

Lors de son intervention sur Express FM, M. Jebnoun a précisé que le conseil national de son parti n’a pas encore tranché sur la question du vote de confiance au gouvernement Mechichi. « Nous voulons que le gouvernement soit non seulement formé le plus tôt possible mais aussi qu'il soit efficace », a-t-il avancé.

Concernant la position du parti quant au choix de Hichem Mechichi de former un gouvernement de compétences indépendantes, le porte-parole de Qalb Tounes a souligné que le gouvernement indépendant est un concept inexistant et que le gouvernement Mechichi est le numéro 2 du président, un gouvernement de technocrates isolés d'une assise politique, en ajoutant : « Nous ne voulons pas arriver à cela parce qu’il peut limiter les chances de réussite et la pérennité du gouvernement ».





Il convient de rappeler que Hichem Mechichi avait opté pour un gouvernement de compétences indépendantes et ce, après avoir mené des consultations auprès des partis politiques. Les partis au pouvoir ont, néanmoins, critiqué ce choix.





