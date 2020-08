Baisse des températures prévue à partir du lundi 17 août

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce lundi 17 août 2020, une baisse des températures pour ce début de semaine. Les températures maximales seront comprises entre 30 et 36°C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 42°C pour le reste du pays. Cependant, elles pourraient atteindre les 46°C au sud avec les rafales de sirocco.

L'institut prévient, par ailleurs, de la possibilité de pluies orageuses et de chutes de grêle localement au nord et au centre, ce lundi après-midi.

I.N