LATFD : Kaïs Saïed na pas compris la Constitution, les femmes et la Tunisie !

L'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a fait part de son rejet catégorique de la position du président de la République, Kaïs Saïed, défavorable à l'égalité successorale.

L'ATFD a rendu public un communiqué, ce samedi 15 août 2020, qualifiant la lecture du principe d'égalité, faite par le président de la République dans son discours du 13 août, de réactionnaire.

L’association a considéré que cette lecture rejette les dispositions de la Constitution et vise à courtiser le réservoir électoral des courants obscurantistes et hostiles à l'égalité à l'intérieur et à l'extérieur du pays. « Le rejet de l'égalité dans l'héritage reflète une compréhension limitée de la réalité des femmes et de la société. La revendication de l'égalité successorale sera toujours brandie comme une exigence non négociable qui n'accepte pas d'atermoiement, étant l'un des piliers des droits socio-économiques », indique le texte du communiqué.

Dans ce contexte, l'ATFD a appelé toutes les forces progressistes, démocratiques et sociales à se mobiliser à lutter contre toutes les forces réactionnaires et à défendre les femmes tunisiennes dans leur combat.

S.H