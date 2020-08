Naissance en Tunisie du premier hôtel-musée

Il l’était déjà avant même d’avoir l’appellation. Hasdrubal Thalassa & Spa devient ainsi le premier hôtel-musée du pays, et ceci grâce à la large collection dont il dispose et aux centaines d’œuvres d’art contemporain qui y sont exposées.

A cette occasion, le ministre du Tourisme Mohamed Ali Toumi s’est rendu sur place pour découvrir cette nouveauté du secteur et contempler les multiples toiles exposées.

« Chaque idée nouvelle peut représenter un plus pour la Tunisie, le produit tunisien et notamment pour le brand pays, en donnant une valeur ajoutée à la destination Tunisie. Chaque fois qu’il y a un produit qui tire vers le haut avec une idée innovante, qui n’est pas commune dans le monde, représente un produit alternatif. En plus, l’hôtel a bâti ce patrimoine, depuis plusieurs années en accueillant des artistes Tunisiens et autres et des chefs-d’œuvre, l’idée étant celle de l’investisseur, le propriétaire de l’hôtel », a soutenu M. Toumi.

Et d’affirmer : « Nous en tant que ministère du Tourisme et avec des spécialistes du ministère des Affaires culturelles, nous devons savoir comment exploiter ces chefs-d’œuvre et ce patrimoine pour matérialiser une idée qui ne peut qu'apporter un plus au tourisme culturel tunisien. Nous allons trouver une solution avec les experts de la culture pour mettre ce produit en valeur, d’une manière scientifique, pour l’investir et donner une valeur ajoutée à la destination Tunisie et à l’hôtel, qui le mérite amplement ».

Interrogé par Business News sur l’opportunité d’aller plus loin et d’exposer des pièces du patrimoine tunisien dans cet hôtel, le ministre a répondu par l'affirmative. « Ce qu’on a vu aujourd’hui, n’est rien par rapport à ce qui est conservé. Il y a quelque chose d’honorable et c’est le genre de success story qu’on veut véhiculer. C’est l’image qu’on doit refléter aux Tunisiens mais également aux étrangers… L’impossible n’est pas tunisien ! ».

Il faut savoir que l’Hasdrubal Thalassa & Spa détient une collection de plus de 2.000 pièces d’arts plastiques entre toiles, sculptures et même poèmes, réunis grâce à un visionnaire; Mohamed Amouri.

Dans ce cadre, Ridha Amouri, conseiller culturel pour la chaine hôtelière Hasdrubal, nous a expliqué : « Mohamed Amouri, le fondateur de la chaine et l’un des bâtisseurs du tourisme tunisien avait une vision : que les hôtels soient des musées et c’est dans ce cadre qu’il réservait une partie des budgets de la construction de ses hôtels pour l’achat d’œuvres de maîtres, de différentes nationalités et notamment des œuvres tunisiennes contemporaines en choisissant des artistes tunisiens qui représentaient leur époque (Ali Ben Salem, Zoubeir Turki, Abdelaziz Gorgi, Abderrazak Sahli, Ridha Bettaïeb, Néjib Belkhodja, …) ».

Et d’ajouter : « Il a créé de ce fait une clientèle de fidèles qui viennent spécialement séjourner à l’hôtel pour admirer les œuvres. D’ailleurs, outre les surfaces communes qui exposent une bonne partie, les suites sont nommées aux noms des artistes qu’elles exposent ».

En ce qui concerne l’idée de faire de l’Hasdrubal Thalassa & Spa un hôtel-musée, M. Amouri a déclaré que le tourisme culturel est un choix et que des experts leur ont proposé de faire de l’hôtel un musée. « Une étude nous a été soumise par Béchir Souid, justement pour transformer cet hôtel en hôtel musée. On a commencé par le petit musée, (la suite présidentielle qui fait 1.500 m2 et où plusieurs œuvres y sont exposées, ndlr) et qui pourrait être ouverte au public », a-t-il indiqué.

Plus tôt dans la journée, Mohamed Ali Toumi s’est rendu à Korbous où il a visité un projet de tourisme de bien-être (où la Tunisie est classée mondialement 2ème juste après la France, ndlr) situé à Aïn Oktor qui n’a pas pu voir le jour étant bloqué depuis 14 ans pour diverses problématiques.

L’hôtel d’une capacité de 340 lits a réclamé des investissements globaux de l’ordre de 60 millions de dinars, ce qui permettra la création de 250 postes d’emplois directs.

« J’étais à Korbos aujourd’hui pour visiter un hôtel qui n’a pas pu être inauguré pendant 14 ans pour diverses problématiques. Je ne comprends pas cela, c’est inacceptable ! Je ne comprends qu’une seule chose, qu’une task force soit réunie pour trouver une solution, car il y a quelques centaines de postes d’emploi entravés et toute une région qui peut être dynamisée grâce à ce projet locomotive. Sur les quatre problématiques, nous avons solutionné deux aujourd’hui, les deux autres seront résolues entre demain ou après-demain », a martelé le ministre.

Imen Nouira