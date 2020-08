Julien Balkany dément Yassine Ayari et l'accuse de diffamation

Le président non-exécutif du conseil d'administration de la société pétrolière Norvégienne Panoro Energy Asa, Julien Balkany, annonce dans un communiqué en date du 11 août 2020, avoir déposé plainte pour diffamation en son nom propre et au nom de Panoro Energy Asa, avec constitution de partie civile, à l'encontre du député Yassine Ayari. Une plainte déposée le 18 mars 2019.

Yassine Ayari avait assuré ce dimanche 9 août 2020, qu’il était recherché par la justice française après avoir demandé des éclaircissements quant à la cession des actions de la société autrichienne OMV exploitant des champs pétroliers en Tunisie au profit de la compagnie norvégienne «Panoro Energy ASA», qualifiant cette opération de “douteuse”.

Le député avait également indiqué que la société norvégienne est présidée par Julien Balkany, frère de l'homme politique français Patrick Balkany, accusé de blanchiment d’argent et d'évasion fiscale, et que la société en question est dotée d’un capital trop limité, ce qui met en doute sa capacité à honorer ses engagements.

Le communiqué reçu par Business News précise que Julien Balkany et la société Panoro Energy Asa ont aussi déposé, de manière concomitante le 18 mars 2019, une plainte au pénal contre X auprès du Procureur de la République de Paris pour faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse.

« Monsieur Ayari a publié le 1er mars 2019, sur sa page publique Facebook, plusieurs documents comportant de nombreux éléments inexacts et diffamatoires, dont une lettre non signée et prétendument rédigée par une association fictive dénommée "Veronga Watch", avec une adresse inexistante à Paris et non enregistrée au répertoire national des associations françaises.

Monsieur Ayari a relayé ainsi de graves propos diffamatoires et calomnieux à l'encontre de Monsieur Julien Balkany et de la société Panoro Energy Asa », relève le communiqué.

Et d’ajouter que « par constat d’huissier, en date du 12 mars 2019, il a été établi, de manière irréfutable, que l'association "Veronga Watch" n'a pas d'existence juridique et l'adresse indiquée sur ladite correspondance du 18 boulevard Madeleine à Paris est fausse et introuvable.

Dès lors, ce faux et cet usage de faux fabriqués de toutes pièces ayant été réalisés sur le territoire Français et Monsieur Julien Balkany étant de nationalité française, la justice française, compétente en la matière, a été saisie ».

Julien Balkany et Panoro Energy Asa indiquent souhaiter que cette affaire ne sorte pas de son cadre purement judiciaire et que la justice française puisse travailler en étroite collaboration avec la justice tunisienne afin de poursuivre ses investigations dans un climat serein et apaisé.

Pas plus tard qu’aujourd’hui, Yassine Ayari a annoncé avoir reçu un appel téléphonique de la part de la ministre de la Justice, Thouraya Jeribi, lui assurant qu’elle allait suivre l’affaire de la compagnie pétrolière. Il a aussi indiqué avoir reçu un deuxième appel du chef de cabinet du président del’Assemblée des représentants du peuple, Ahmed Mechergui lui exprimant la solidarité de la présidence du Parlement.

I.L.