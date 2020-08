Plus du tiers du déficit commercial de la Tunisie est énergétique

Le déficit commercial poursuit sa baisse des suites du raz-de-marée du Covid-19. La contraction pour les sept premiers mois de 2020 est conséquente de près du tiers (-32,21%) en diminution de près de 3,6 milliards de dinars, mais elle est due à une contraction de l’ensemble de nos échanges (imports et exports) et non pas une hausse des exportations.

En outre, le plus gros du déficit est énergétique : 35,1% du total du déficit. Toutefois, il a baissé significativement de plus de 36,19% pour s’établir à plus de 2,66 milliards de dinars au mois de juillet 2020.

C’est ce qui ressort des chiffres publiés ce mardi 11 août 2020 par l’Institut national de la statistique (INS) et relatifs au commerce extérieur.

Ainsi, la balance commerciale s’est contractée comparativement aux années précédentes, vu la baisse importante des importations et exportations lors de la crise Covid-19. Le solde de la balance commerciale a atteint pour les sept premiers mois de l’année 2020 -7.567,1 millions de dinars (MD) contre -11.163,8 pour la même période en 2019. Le taux de couverture s’est faiblement amélioré de 3,5 points pour se situer à 74%.

Le pays a enregistré une forte contraction des échanges liée aux mesures de confinement. Durant les sept mois de l’année 2020, les exportations ont enregistré une baisse de 19,5% et ont atteint le niveau de 21.496,3 MD. De même, les importations ont enregistré une baisse de 23,2% pour se situer à 29.063,4 MD.

La diminution observée au niveau de l’exportation durant les sept premiers mois concerne plusieurs secteurs, notamment le secteur des textiles, habillement et cuirs (-24%), celui des industries mécaniques et électriques (-25,4%), celui de l’énergie (-11,1%) et celui des mines, phosphates et dérivés (-4,5%). En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une hausse de +10,7%, suite à l’augmentation des ventes d’huiles d'olives.

La baisse des importations, quant à elle, est due essentiellement à la baisse enregistrée au niveau des importations des biens d’équipement (-29,8%), des matières premières et demi produits (-22,6%), des biens de consommation (-20,7%) et de l’énergie (-29,6%) sous l’effet de la diminution des achats des produits raffinés (2.055 MD contre 3.533,8 MD) et de gaz naturel (1.411,1 MD contre 2.112,8 MD).

Le solde de la balance commerciale est déficitaire avec la Chine (-3.085,9 MD), la Turquie (-1.166,4 MD), l’Algérie (-1.206 MD), la Russie (-572,8 MD) et l’Italie (-434,3 MD). En revanche, il a enregistré un excédent avec la France (+2.030,8 MD), l’Allemagne (+626,7 MD), la Libye (+613,4 MD) et le Maroc (+197 MD).

Imen Nouira