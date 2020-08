Noureddine Bhiri : Si le gouvernement doit tomber, quil tombe !

Le chef du bloc parlementaire d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, a indiqué, à l’issue de la rencontre ce mardi 11 août 2020, avec Hichem Mechichi, chargé de former le nouveau gouvernement, que son parti recommande toujours de former un gouvernement politique basé sur les quotas partisans afin de relever les défis sociaux et économiques auxquels fait face le pays.

Il a précisé que Hichem Mechichi a exposé son point de vue, ayant choisi d’opter pour un gouvernement totalement indépendant, mais qu’Ennahdha annoncera sa position qui sera décidée par des institutions.

« Si le gouvernement doit tomber qu’il tombe ! Pour le moment soyons optimistes » a-t-il ajouté.

Hichem Mechichi avait affirmé hier que les consultations qu’il a menées lui ont permis de comprendre qu’il y a de grandes divergences entre les différents partis politiques : « Il est donc impossible de trouver une formule pouvant rassembler tous les partis politiques au sein d’un même gouvernement et garantir le minimum de stabilité politique dans le pays. De surcroît, nous savons que le manque de stabilité politique est la principale cause de la crise actuelle dans le pays ».

Il a donc indiqué que la responsabilité, l’obligation et le devoir national imposent la formation d’un gouvernement de réalisation économique et sociale, plaçant le citoyen au cœur de ses intérêts et de ses priorités. « Je considère, de ce fait, que la meilleure formule serait un gouvernement de compétences totalement indépendantes. Ses membres doivent être efficaces, intègres et prêts à assurer leurs fonctions ».

