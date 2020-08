Le conseil judiciaire décide de muter Béchir Akremi

Le conseil de l'ordre judiciaire, a pris la décision, lundi 10 août 2020, de muter Béchir Akremi, procureur de la République près du tribunal de première instance de Tunis, précédemment juge d’instruction du Bureau 13, chargé des affaires des assassinats des deux dirigeants de gauche, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.

Des sources proches du conseil ont affirmé qu’Ennahdha harcèle ses membres afin qu’ils reviennent sur leur décision, appelant la société civile et les personnalités nationales à rejoindre le Conseil supérieur de la magistrature pour protéger les juges du conseil sectoriel.

Béchir Akremi a été accusé, par le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, d'avoir entravé l'affaire et de protéger le parti Ennahdha. Sa promotion en tant que procureur de la République avait ulcéré le comité en question et avait été interprétée comme étant une récompense.

M.B.Z