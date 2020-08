La mine de Meknassi reprend son activité

Le ministère de l'Energie, des Mines et de la Transition Energétique a indiqué, dans un communiqué publié ce mardi 11 août 2020, que la mine de phosphate à ciel ouvert de Meknassi a repris son activité après l'accord intervenu entre les responsables du ministère et le syndicat régional de Sidi Bouzid, en présence de représentants du sit-in.

« Cet accord intervient après de nombreuses années de fermeture de la ligne de chemin de fer n°13 reliant Gafsa et Sfax, qui a causé de lourdes pertes financières à la société de phosphate de Gafsa, aux usines de conversion de phosphate, ainsi qu'à la société tunisienne des chemins de fer » précise le ministère.

« La production et l'approvisionnement ont repris sur la ligne de chemin de fer n°13, permettant le transport du phosphate vers Skhira et l'usine de Tifart à Sfax, et cette ligne permet également le transfert de matières premières et manufacturées vers et depuis l'usine de Mdhilla » a-t-il ajouté.

La mine de Meknasi emploie 164 travailleurs et a une capacité de production de 600.000 tonnes de phosphate brut par an.

