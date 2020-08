Tunisie : record des réserves en devises

Les réserves en devises en Tunisie ont atteint un record, selon les derniers chiffres de la Banque centrale de Tunisie à la date du 10 août. Ainsi, on a atteint les 142 jours d’importation, le nombre le plus élevé depuis la révolution, il y a près de dix ans. Les réserves ont franchi le seuil des cent jours à plusieurs reprises, voire même 90 jours à cause du gros déficit de la balance commerciale.

Ce record a été atteint grâce à un surcroît de l’exportation, certes, mais au fait aussi que les Tunisiens n’ont pas pris de devises pour voyager à l’étranger, notamment pour le pèlerinage et la omra.

R.B.H