Abir Moussi va, enfin, rencontrer Hichem Mechichi

La présidente du parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, va répondre positivement à l’invitation du chargé de la formation du gouvernement, Hichem Mechichi. C’est ce qu’elle a annoncé dans un post Facebook du 11 août 2020.

D’après ce même post, le parti accueille favorablement le choix fait par Hichem Mechichi de former un gouvernement composé de compétences indépendantes. La rencontre devrait avoir lieu dans la matinée du 12 août et elle permettra au PDL de présenter sa vision et ses suggestions.

S.F