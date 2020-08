Makhlouf : La décision de Mechichi lui a été imposée par Carthage !

Le président du bloc parlementaire d’Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, est revenu, lundi 10 août 2020, sur la décision de Hichem Mechichi de former un gouvernement de compétences indépendantes.

Il a affirmé, dans une déclaration à Shems FM, que son parti avait été surpris de cette décision qui intervenait la veille de la poursuite des négociations avec les partis politiques sur la vision et le programme du prochain gouvernement.

Seif Eddine Makhlouf a avancé que cette décision avait été imposée à Hichem Mechichi et s’alignait avec la volonté de Carthage en référence au président de la République Kaïs Saïed.

Qualifiant le gouvernement de compétences indépendantes que Hichem Mechichi voudrait mettre en place de « coup d’Etat contre la volonté du peuple », Seif Eddine Makhlouf a signalé que son parti n’accordera pas sa confiance à ce gouvernement.

Il a, toutefois, indiqué que son parti participera aux négociations prévues mardi 11 août entre Hichem Mechichi et les partis politiques.

Hichem Mechichi, le chargé de la formation du nouveau gouvernement en remplacement au gouvernement démissionnaire d’Elyes Fakhfakh, a annoncé, lundi, que son équipe gouvernementale sera composée de compétences indépendantes soulignant que la responsabilité, l’obligation et le devoir national imposent la formation d’un gouvernement de réalisation économique et sociale, plaçant le citoyen au cœur de ses intérêts et de ses priorités.

N.J.