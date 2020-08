Ali Laârayedh : Un gouvernement qui n'a pas d'appui politique ne peut réussir !

L’ancien ministre de l’Intérieur et membre du parti Ennahdha, Ali Laârayedh, a dénoncé, lundi 10 août 2020, la décision de Hichem Mechichi de former un gouvernement de compétences indépendantes.

Le chargé de la formation du gouvernement a exprimé, lors d’une conférence organisée lundi, sa volonté de former un gouvernement de réalisation économique et sociale, plaçant le citoyen au cœur de ses intérêts et de ses priorités.

« Je considère, de ce fait, que la meilleure formule serait un gouvernement de compétences totalement indépendantes. Ses membres doivent être efficaces, intègres et prêts à assurer leurs fonctions », a précisé Hichem Mechichi.

Revenant sur cette déclaration, Ali Laârayedh a indiqué, sur la chaîne Al-Wataniya, qu’on ne pouvait se permettre de laisser de côté les élections et les partis politiques, soulignant qu’un gouvernement qui n’a pas de bonnes relations avec les partis ne pourrait réussir et perdurer. D'après ses dires, un gouvernement d'indépendants à ce stade, est antidémocratique.

Il a ajouté qu’il faudrait, plutôt, un appui politique, une assise au Parlement et réduire le nombre d’opposants pour qu’un gouvernement puisse résoudre les problèmes et sortir le pays de l’ornière.

Interpellé sur le fait qu’Ennahdha était favorable à la formation d’un gouvernement de technocrates (gouvernement de Mehdi Jomaâ, ndlr), Ali Laârayedh a signalé que le chargé de la formation du gouvernement aurait dû travailler sur une logique visant à convaincre les partis politiques de cette solution.

Il a rappelé, dans ce sens, que le gouvernement de technocrates avait été formé dans un contexte particulier avant l’organisation des élections et sur un accord commun des partis réunis dans le cadre du dialogue national.

Estimant que le conflit entre les partis politiques qu’avait évoqué M.Mechichi était un problème secondaire, il a souligné que le mouvement Ennahdha considèrait qu’un gouvernement de compétences partisanes dotées d’expérience et propres est le plus aptes à faire avancer le pays.

« On ne va pas réinventer la démocratie. Dans les plus grandes démocraties ce sont les grands partis qui gouvernent », a-t-il lancé.

Ali Laârayedh a, par ailleurs, signalé que le mouvement Ennahdha n’avait aucune idée de la typologie du gouvernement que Hichem Mechichi souhaiterait former.

Le dirigeant au sein d’Ennahdha a, par ailleurs, indiqué que son parti ne craignait guère de se référer à la volonté du peuple si le mouvement se retrouvait dans un gouvernement qui ne prendrait pas en considération l’intérêt du pays, affirmant que l’impact serait plus lourd que celui d’éventuelles élections anticipées.

Il a évoqué, également, un troisième scénario ; celui de former une coalition non-majoritaire car le parti n’a point peur d’aller vers des élections anticipées.

Il a, dans ce sens, réfuté les rumeurs selon lesquelles Ennahdha aurait adressé un message à ses électeurs les appelants à se préparer à des élections anticipées précisant que le parti allait déposer une plainte.

N.J.