Hichem Mechichi annonce un gouvernement de compétences indépendantes

Le chargé de la formation du gouvernement Hichem Mechichi a donné une conférence de presse, ce lundi 10 août 2020, pour faire le point sur l’avancement de la formation de son équipe. M. Mechichi a annoncé qu'il formera un gouvernement de compétences indépendantes.





Hichem Mechichi a indiqué que ses consultations avaient pour objectif de connaitre les attentes et les aspirations des Tunisiens. « Aujourd’hui, nous parlons d’un taux de croissance négatif de -6,5%, d’un endettement de 86% du PIB, le chômage peut dépasser les 19% d’ici la fin de 2020. Pendant les consultations et les concertations, j’ai écouté des personnes qui ne réclamaient que l’eau potable !».

Et d’ajouter, que les consultations lui ont permis de comprendre qu’il y a de grandes divergences entre les différents partis politiques : « Il est donc impossible de trouver une formule pouvant rassembler tous les partis politiques au sein d’un même gouvernement et garantir le minimum de stabilité politique dans le pays. De surcroît, nous savons que le manque de stabilité politique est la principale cause de la crise actuelle dans le pays ».

Hichem Mechichi a, donc, indiqué que la responsabilité, l’obligation et le devoir national imposent la formation d’un gouvernement de réalisation économique et sociale, plaçant le citoyen au cœur de ses intérêts et de ses priorités. « Je considère, de ce fait, que la meilleure formule serait un gouvernement de compétences totalement indépendantes. Ses membres doivent être efficaces, intègres et prêts à assurer leurs fonctions ».

Le prochain gouvernement doit agir en priorité sur les points suivants assure M. Mechichi :

- Arrêter l’hémorragie des Finances publiques à travers la rationalisation des dépenses et l’augmentation des ressources propres de l’Etat ;

- Préserver des établissements publics et améliorer leur gouvernance ;

- Améliorer le climat de l’investissement et rétablir la confiance entre l’Etat et les investisseurs ;

- Limiter la dégradation du pouvoir d’achat du citoyen et activer les mécanismes de réduction des prix ;

- Consolider l’assistance aux classes défavorisées ;

- Consacrer la suprématie de la loi et assurer le respect de son application.

Par ailleurs, Hichem Mechichi a indiqué que l’action du gouvernement sera discutée en concertation avec les partis politiques qui ont un rôle national. « Les consultations se poursuivront mais pour discuter l’approche et les priorités du gouvernement dont la réalisation ne peut se faire qu’avec l’appui des partis et du Parlement », a-t-il conclu.





S.H