La Tunisie prête à accueillir et à prendre en charge 200 étudiants libanais

Le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, lundi 10 août 2020, être prêt à accueillir 200 étudiants libanais pour l’année universitaire 2020-2021, bourses d’études et logements compris.

La ministre chargée des Grands projets et ministre de l’Enseignement supérieur par intérim, Lobna Jeribi, a fait part de cette initiative au ministre libanais de l’Education et de l’Enseignement supérieur, Tarek Majzoub, dans une lettre de condoléances, et ce en signe de solidarité après la tragique double explosion qui a soufflé la capitale libanaise, Beyrouth.

Lobna Jeribi a, également, évoqué les relations enracinées entre la Tunisie et le Liban appelant à consolider la coopération entre les deux pays, lit-on dans un communiqué du ministère.

La Tunisie a dépêché au lendemain de la catastrophe deux avions militaires chargés d’aides humanitaires en appui au pays du Cèdre.

Le port de Beyrouth et plusieurs quartiers environnants de la capitale libanaise ont été décimés par deux explosions successives le 4 août 2020. L'incident - survenu dans un entrepôt du port contenant des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium - a fait une centaine de morts et 5.000 blessés.

N.J.