Elyes Fakhfakh annonce des décisions au profit de la femme rurale

Le chef du gouvernement chargé des affaires courantes Elyes Fakhfakh a annoncé, ce lundi 10 août 2020 de la délégation de Laâroussa (gouvernorat de Siliana), un ensemble de décisions au profit de la femme rurale et ceci dans le cadre des célébrations de la fête de la femme.

Ainsi, il a été décidé, à cette occasion :

- d’attribuer une parcelle de terrain pour la construction d'un point de vente de produits créés ou fabriqués par des femmes de Siliana. Les fonds alloués sont estimés à 168.000 dinars. Cette démarche sera généralisée à tous les gouvernorats, avec une allocation des ressources nécessaires à cet effet.

- d’accélérer la création du village d’artisanat de la délégation de Makthar ;

- de publier l’arrêté organisant le transport des ouvrières agricoles, qui sera examiné lors du prochain conseil ministériel restreint qui sera tenu cette semaine

- d’activer à Siliana le programme de la femme soutien unique de la famille

- d’exploiter le système "Profits" pour créer des sources de revenus directs aux femmes, agricultrices

- de profiter des grands projets relevant du ministère de l’agriculture et destinés aux structures professionnelles pour générer des moyens de subsistance pour les femmes

Elyes Fakhfakh était accompagné par la porte-parole du gouvernement et ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Séniors ainsi que ministre par inétrim de la Jeunesse et des Sports, Asma Shiri, par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques Oussama Kheriji, par le gouverneur de Siliana outre plusieurs hauts cadres.

Le 13 août de chaque année, la Tunisie célèbre la fête de la Femme ainsi que la promulgation du Code du statut personnel.

I.N