Covid-19 : le conseil scientifique préconise de tester les arrivants de zones vertes

Le Haut conseil scientifique de lutte contre la pandémie du Covid-19 va proposer au ministre de la Santé par intérim d’imposer le test PCR à ceux qui affluent au pays en provenance de zones vertes, a indiqué la directrice générale de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya.

Par la suite cette proposition sera levée à la présidence du gouvernement pour décision.

En effet, Mme Ben Alaya a expliqué cette proposition, dans une déclaration à la Tap, par une recrudescence des contaminations au niveau local suite à un contact avec des personnes venues de zones vertes, qui affluent en Tunisie depuis le 27 juin dernier sans obligation de PCR et sans imposer aucune quarantaine.

Rappelons que la Tunisie a enregistré une recrudescence des cas locaux ces derniers temps, après la découverte de trois clusters avérés à Sousse, à Kairouan et à l’aéroport de Tunis-Carthage. Ceci dit, le ministre de la Santé par intérim Habib Kchaou avait soutenu qu’il n’y aura pas de nouveau confinement, que notre économie ne le supportera pas, qu’il faudra coexister avec la pandémie et que c’est au Tunisiens de se protéger en portant le masque et en appliquant les gestes barrières.

