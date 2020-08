Détails du prolongement de la validité de la visite technique

Si votre visite technique n’est plus valide et que vous n’avez pas pu la faire dans les délais, il est encore possible de vous rattrapper. Les délais ont été prolongés de deux mois supplémentaires (après un premier prolongement effectué en juin dernier à cause du covid-19, ndlr).

Ainsi, ceux dont la validité de la visite technique s’achève dans la période allant du 3 août au 20 mars 2021, auront deux mois supplémentaires pour régulariser leur situation, a affirmé Yahia Chiboub, le directeur technique des véhicules de l’agence dans une déclaration au micro de Linda Rahali sur Mosaïque Fm.

Et d’ajouter que pour les autres, dont la visite technique n’est plus valide avant le 3 août dernier, ils devront s’en occuper dans les 2 mois qui suivent, soit avant le 3 octobre prochain.

En effet, l'Agence technique des transports terrestres (ATTT) n’a pas pu répondre à la demande croissante, malgré tous les efforts déployés, a expliqué M. Chiboub. Ils étaient 270.000 véhicules sans visite technique à la fin du confinement et actuellement et malgré l’augmentation de la capacité des centres pour répondre à la demande, ils avoisinent les 200.000 véhicules.

C’est dans ce cadre que le directeur a demandé aux automobilistes de laisser la priorité à ceux dont la visite technique s'achéve avant le 3 août et ceci en prenant des rendez-vous vers la fin de la validité de leurs visites techniques. En outre, il a souligné que le rendez-vous pris sur le site et qui affirme que le document est l’équivalent d’un certificat de visite technique n’est pas une raison pour circuler avec des véhicules en mauvais état et que les autorités ont toujours le pouvoir d’immobiliser tout véhicule qu’elles estiment dangereux.

A cause du confinement, plusieurs services ont été à l’arrêt et ont cumulé du retard. C’est le cas des visites techniques.

Rappelons que le confinement en Tunisie a commencé le 20 mars et que la 3ème et dernière phase du confinement ciblé s’est achevée le 14 juin 2020.

I.N