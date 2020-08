2500 agents testés négatifs au Covid-19 à laéroport Tunis-Carthage

Le membre de la commission chargée de la lutte contre le Covid-19 au ministère de la Santé, Samir Abdelmoumen, a affirmé dimanche 9 août 2020, que les 2500 prélèvements faits à l’aéroport Tunis-Carthage de mardi dernier jusqu'à hier se sont avérés négatifs, en appelant tous les citoyens à respecter la désinfection, la distanciation sociale et le port du masque.

“Si on continue dans le respect du protocole sanitaire dans les 10 prochains jours, les 26 cas Covid-19 positifs reviendront négatifs et on pourra fermer le dossier de l'aéroport” a-t-il souligné dans un post publié sur sa page Facebook.

Il a, dans ce sens, souligné que Tunisie ne subit pas une deuxième vague Covid-19 mais il y a une reprise de la propagation d'une manière linéaire et non exponentielle en précisant que comme lors de la première vague, le virus garde une certaine contagiosité mais la virulence n'est plus la même.

“Si on prend le cas de l'aéroport, 10 cas de contamination ont été enregistrés puis 16 cas dans le terminal 1 (zone verte et orange) dont sept femmes de ménage. Dans le terminal 2, zéro cas de contamination car les passagers des zone rouge et tout le monde prends les précautions nécessaires. La cause majeure de la reprise de la contamination est le relâchement général, le non respect des procédures et protocoles” a-t-il avancé.

