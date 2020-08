Abdelwahed Hamdi succède à Youssef Fennira à la tête de lAneti

Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a annoncé dans un communiqué rendu public vendredi 7 août 2020, la nomination de Abdelwahed Hamdi en tant que nouveau directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti). Abdelwaheb Hamdi succède ainsi à Youssef Fennira.

La décision du remaniement à la tête de l’Aneti avait été fortement contestée par l’UGTT, rappelant au ministre qu’il fait partie d’un gouvernement sortant et qu’une telle manœuvre ne ferait que déstabiliser l’institution. Le syndicat a par ailleurs relevé que cette décision « intervient alors que la direction générale a procédé au traitement de dossiers de corruption dont certains ont déjà été déposés auprès des tribunaux spécialisés, et cela soulève des questions quant à son timing et sa signification ».

I.L