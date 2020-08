Taoufik Ben Brik écope de huit mois de prison avec sursis

La peine de prison contre le journaliste et écrivain, Taoufik Ben Brik a été revue à la baisse, ce mardi 4 août 2020, à la suite de la proclamation du jugement en appel. Elle a été réduite à huit mois de prison avec sursis, apprend Business News de source judiciaire.

A la suite de cette décision de justice, le journaliste devra être libéré dans la soirée.

Rappelons que Taoufik Ben Brik a été condamné en première instance à un an de prison avec exécution immédiate, et ce pour diffamation. Son avocat, Nabil Akrimi avait dénoncé fermement ce jugement assurant que Taoufik Ben Brik a été condamné pour diffamation. « L’affaire remonte à la période de la campagne électorale de la présidentielle. Mon client a critiqué la justice du temps de Ben Ali en citant le nom de certains magistrats. La loi est claire et l’article 69 du décret-loi n°2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse indique que seules les personnes concernées par les propos diffamatoires peuvent porter plainte, or dans cette affaire c’est le ministère public qui s’est chargé de l’affaire. Taoufik Ben Brik a été condamné à deux ans de prison ferme avec exécution immédiate par contumace et on n’était pas au courant. Nous sommes allés de nous-même vers la justice pour faire opposition à ce jugement parce que l’erreur de procédure est évidente et la loi claire, mais à notre grande surprise, mon client a écopé d’un an de prison ferme et a été conduit en prison après avoir passé deux heures et demi au poste de police », indique Me. Akrimi.

L’arrestation de Taoufik Ben Brik et le jugement prononcé à son encontre avaient suscité une vive polémique sur la scène nationale, mais aussi à l’échelle internationale. Plusieurs organisations ont dénoncé l’emprisonnement du journaliste, estimant qu’il s’agit d’une menace pour le processus démocratique en Tunisie et d’un retour sur les principaux acquis en matière de liberté d’expression.

S.H