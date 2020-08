Hassouna Nasfi : Il nous faut une trêve politique !

A l’issue de son entrevue avec le chargé de la formation du gouvernement, Hichem Mechichi dans le cadre des concertations, mardi 4 août 2020 à Dar Dhiafa, le chef du bloc parlementaire de la Réforme nationale, Hassouna Nasfi a précisé que les conditions économiques et financières sont difficiles, « ce qui nécessite une trêve politique visant à donner la priorité aux problèmes socioéconomiques ».

Dans une déclaration attribuée aux médias, M. Nasfi a, dans ce sens, souligné que son bloc allait établir une conception de l’action gouvernementale qui répond aux priorités socioéconomiques et tenir d’autres entrevues avec le chef du gouvernement chargé.

Hassouna Nasfi a par ailleurs qualifié la désignation d’une personnalité indépendante de « bon choix » estimant que cela lui permet de réussir à former le gouvernement dans les délais (avant 25 août).

« Il n’y a pas une majorité politique capable de former un gouvernement » a-t-il soutenu en précisant que le paysage parlementaire est fragmenté de sorte qu’il ne permet pas de dégager une majorité claire. Et d'ajouter que Hichem Mechichi doit prendre en considération cette fragmentation et rassembler les différents partis politiques autour de points en commun.

I.M