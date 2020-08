Fakhfakh à laéroport Tunis-Carthage : Plus de tests pour les agents exposés au virus

Le chef du gouvernement démissionnaire, Elyes Fakhfakh s’est déplacé, ce mardi 4 août 2020, à l’aéroport Tunis-Carthage dans le cadre du plan de lutte contre le Covid-19. Un cluster a été découvert récemment au sein des agents de l’aéroport.

Elyes Fakhfakh, qui était accompagné par les ministres de la Santé, du Transport et du Tourisme, a constaté les mesures mises en place pour contrer la propagation du virus et le degré de respect du protocole sanitaire.

Il s’est également rendu aux postes dédiés aux tests PCR, soulignant la nécessité d’augmenter le nombre de prélèvements pour les agents de l’aéroport et plus spécifiquement ceux qui sont en première ligne et en contact direct avec les touristes et tunisiens de retour de l’étranger.