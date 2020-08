L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé qu'une baisse des températures sera enregistrée à partir de ce mardi 4 août 2020, dans toutes les régions.

Les températures maximales seront comprises entre 27 et 33°C sur le nord, le centre et sud-ouest, entre 39 et 44°C avec coups de sirocco, a ajouté l’INM.

La mer est localement agitée à très agitée et quelques pluies sur le nord et le centre restent possibles.

I.M