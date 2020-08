Vague dincendies dans plusieurs régions : des enquêtes pour en déterminer lorigine

De nombreuses régions boisées du pays ont connu une vague d’incendies informe le ministère de l’Intérieur dans un communiqué en date du 3 août 2020. Plusieurs gouvernorats ont été touchés notamment Jendouba, Béjà, le Kef, Siliana, Bizerte, Kasserine, Kairouan, Nabeul ou encore Sidi Bouzid. Ainsi, pas moins de 42 incendies se sont déclarés entre le 30 juillet et le 2 août.

D’après le ministère de l’Intérieur les interventions pour maîtriser ces incendies ont été ardues à cause de la vague de chaleur et la complexité du terrain, annonçant tout de même que les opérations ont été couronnées de succès et qu’aucune perte humaine n’a été déplorée.

Par ailleurs, le porte-parole de la Protection civile, Moez Triâa a déclaré que les autorités sécuritaires mèneront des enquêtes pour déterminer l’origine des incendies, expliquant que les statistiques révèlent que 96% des incendies sont d’origine humaine et seulement 4% d’origine naturelle.

Durant ces derniers jours, les températures ont conséquemment grimpé, dépassant nettement la moyenne saisonnière d’au moins 8 degrés, comme annoncé par l’Institut national de la météorologie.

