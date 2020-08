Mounira Ayari : Bhiri doit être poursuivi en justice, si ses accusations sont infondées

Soutenue par le bloc dèmocrate, l’élue Attayar, Mounira Ayari a indiqué lundi 3 août 2020, avoir déposé une dénonciation de crime auprès du tribunal de première instance de Tunis en relation avec les déclarations du député Ennahdha, Noureddine Bhiri accusant certains élus de recevoir de l’argent de l’Émirat pour retirer la confiance de président du Parlement.

Noureddine Bhiri a affirmé que ce qu’il se passait en Tunisie était une partie de l’agenda émirati et égyptien visant à briser le système politique et faire échouer l’expérience démocratique. Il a avancé comme preuve de ses dires des déclarations d’officiels émiratis sur les réseaux sociaux et les médias de la région.

« Nous avons demandé l’ouverture d’une enquête judiciaire à propos de ces graves déclarations. Au cas où celles-ci s'avéreraient non fondées, M. Noureddine Bhiri doit être poursuivi en justice aux termes des articles 128 et 142 du Code pénal » a écrit Me Ayari.

Rappelons que la motion de retrait de confiance au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a été votée jeudi 30 juillet à 97 voix pour et 16 contre. La motion n’étant pas adoptée, Rached Ghannouch est maintenu au perchoir. Une déferlante d’accusations a eu lieu depuis le dépôt de ladite motion au bureau de l’ARP notamment du côté des élus d’Ennahdha. Ces derniers ont accusé les élus signataires de la motion de censure contre le président du Parlement, de "vendus à la solde des Emiratis".

I.M