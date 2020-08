Lotfi Zitoun : Ne gaspillez pas votre énergie à vous haïr !

Lotfi Zitoun, membre d’Ennahdha et ministre des Affaires locales sous le gouvernement sortant d’Elyes Fakhfakh, a appelé ce lundi 3 août 2020, les partis politiques à ne pas gaspiller leur énergie à se faire la guerre.

« Rien ne justifie que les différends entre les nahdhaouis, les partisans d’Attayar, d’Echâab et même du PDL aient atteint ce niveau. Nous sommes tous les enfants de ce pays et il a besoin de nous tous. Ne gaspillez pas votre énergie à vous haïr, car la haine ne bâtit pas les nations » a écrit l’ancien ministre.

Après le rejet de la motion de censure engagée contre le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, la tension qui régnait déjà entre les partis représentés au parlement a atteint son comble. Entre les signataires, ceux qui ont boycotté le vote et ceux qui ont joué le rôle de saboteurs, les couteaux sont tirés et les accusations fusent.

Alors que le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, entame aujourd’hui les consultations avec les partis en vue de former la nouvelle équipe gouvernementale, les choses risquent d’être très compliquées.

Lotfi Zitoun avait d’ailleurs déjà appelé les partis politiques à appuyer Hichem Mechichi dans sa mission pour composer un gouvernement de compétences capable de sauver le pays et concrétiser les ambitions des Tunisiens en termes de développement et de prospérité. Il les a invités à « lui ouvrir la voie vers des négociations sérieuses avec toutes les parties concernées de l’intérêt suprême du pays afin de finaliser la formation d’un gouvernement de salut dans les plus brefs délais ».

Abir Moussi, présidente du PDL, a annoncé ce matin que son parti a décliné l’invitation de Hichem Mechchi et qu’il ne participerait pas aux concertations tant que les représentants des Frères musulmans (Ennahdha, ndlr) en faisaient partie.

M.B.Z