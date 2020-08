Nabil Karoui : Le pouvoir doit être donné à la majorité !

Le président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui a qualifié lundi 3 août 2020, la rencontre de son parti avec le chef du gouvernement chargé, Hichem Mechichi de « positive » et ce, dans le cadre des concertations sur la formation du nouveau gouvernement.

Hichem Mechichi a, rappelons-le, entamé aujourd’hui les rencontres avec les partis politiques dans le cadre des concertations. Des entrevues avec les représentants du mouvement Ennahdha, d’Attayar, d’Echaâb , de Qalb Tounes et Al Karama ont eu lieu.

« Nous avons trouvé que le chef du gouvernement désigné est conscient et intelligent. Il était membre du gouvernement démissionnaire. Il a, donc, pris conscience des failles de l’ancien gouvernement pour cela nous pensons qu’il ne peut pas commettre les mêmes erreurs » a indiqué le fondateur de Qalb Tounes dans une déclaration accordée aux médias.

Il a précisé que son parti n’a aucun problème avec le chef du gouvernement chargé et qu’il tend la main à tous les partis politiques à condition que les résultats des élections (Législatives 2019) soient respectés : « Le pouvoir doit être donné à la majorité et non à la minorité (ceux qui ont 15 députés au Parlement) »

« La Tunisie a, aujourd’hui, besoin de tous les partis politiques, les organisations et les citoyens pour cela nous refusons l’exclusion » a-t-il ajouté.





Pour rappel, Hichem Mechichi a été désigné par le président de la République, Kaïs Saïed, pour former un nouveau gouvernement après la démission de l'ancien locataire de la Kasbah, Elyes Fakhfakh. Ce dernier a été impliqué dans un scandale de conflit d'intérêts en relation avec l'obtention d'un marché public par son entreprise auprès de l'agence nationale de gestion des déchêts.

I.M