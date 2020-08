Mohamed Abbou : Nous avons demandé à Hichem Mechichi de sortir des sentiers battus

Le ministre de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la Corruption, Mohamed Abbou, est revenu, lundi 3 août sur la rencontre entre son parti Attayar et Hichem Mechichi chargé de la formation du nouveau gouvernement.

Au sujet des concertations, Mohamed Abbou a indiqué, dans une déclaration à Mosaïque FM, que son parti avait demandé à Hichem Mechichi de sortir des sentiers battus et de s’aventurer pour former un gouvernement capable d’imposer la loi et sans subir des chantages.

« Si ce gouvernement ne passe pas, il n’aura pas à en assumer la responsabilité », a-t-il signalé.

Mohamed Abbou a ajouté qu’il était temps de mettre fin à la corruption rappelant que le gouvernement d’Elyes Fakhfakh avait tenté de s’y opposer.

Interpellé sur les réserves qu’aurait Attayar contre certains partis politiques, le ministre de la Fonction publique a affirmé que le sujet n’avait pas été évoqué avec Hichem Mechichi soulignant, toutefois, que certains partis politiques devraient comparaitre devant la justice et non gouverner le pays.

Hichem Mechichi a, rappelons-le, entamé, lundi, avec les partis politiques les concertations autour de la composition du nouveau gouvernement.

M.Mechichi, ministre de l'Intérieur sous le gouvernement Fakhfakh, a été chargé, le 25 juillet 2020, par le président de la République, Kaïs Saïed, de former une nouvelle équipe gouvernementale après la démission de l'ancien locataire de la Kasbah, Elyes Fakhfakh, soupçonné de conflit d'intérêts.

