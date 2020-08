Elyes Fakhfakh : le succès d'un gouvernement est mesuré par ses réalisations !

Le chef du gouvernement, chargé des affaires courantes, Elyes Fakhfakh, a profité, ce lundi 3 août 2020, de la cérémonie des vœux de Aïd El Idha pour délivrer certains messages.

M. Fakhfakh a ainsi souligné que l’incidence des gouvernements ne se compte pas par la période de gouvernance mais par ses réalisations. Et d’affirmer que l’histoire se rappellera du succès du gouvernement actuel dans gestion de la crise du Covid-19.

Il a aussi tenu à remercier les fonctionnaires des administrations centrale et régionale en estimant qu’ils sont la soupape de sécurité pour la continuité de l’Etat et la base de la continuité du service public, en appelant à écarter l’administration des tiraillements politique. Et de soutenir que son gouvernement a changé la direction du pays, en optant pour la neutralité de l’administration de toute appartenance partiale et pour la bonne gouvernance et la transparence.

Elyes Fakhfakh a mis en relief la nécessité de stabiliser le pouvoir exécutif pour le pays, compte tenu de la sensibilité de la situation qui exige un climat stable.

«Nous avons commencé la vraie réforme, il faut poursuivre sur la même voie pour réaliser les attentes des Tunisiens, notamment un Etat social et équitable entre toutes les régions et les catégories», a-t-il indiqué.

Elyes Fakhfakh a présenté sa démission au président de la République Kaïs Saïed, le 15 juillet 2020 alors que le parti Ennahdha et ses alliés étaient en train de préparer le dépôt d’une motion de censure à son encontre. Quelque heures plus tard, le mouvement islamiste a déposé une motion avec 105 signatures.

Dix jours après et après consultation des partis politiques, le président de la République, Kaïs Saïed a désigné, le ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi pour former le prochain gouvernement.

I.N