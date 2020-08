Affaire Fakhfakh : la société Vivan dépose une plainte contre Chawki Tabib

La société Vivan, dont le chef du gouvernement démissionnaire Elyes Fakhfakh détient 66% des parts, a déposé une plainte contre le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc).

« La société Vivan a déposé auprès du procureur de la République du tribunal de première instance de Tunis une plainte contre le président et le secrétaire général de l’Inlucc, pour faux, usage de faux, fausse identité, divulgation de secrets d’instruction et contrefaçon de documents », lit-on dans un communiqué publié par l’avocat de l’entreprise et dont une copie est parvenue à Business News.

Le chef du gouvernement démissionnaire a été accusé de conflit d’intérêts et de corruption en relation avec un marché public que son entreprise a remporté auprès de l’agence nationale de gestion des déchets (Anged).

L’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) a déposé deux rapports, le premier le 10 juillet 2020 et le second auprès du procureur de la République près du pôle financier, le 16 juillet.

Elyes Fakhfakh a, lui, évoqué « beaucoup de désinformation à ce sujet ».

N.J.