Le journaliste Maher Abderrahmane a présenté, ce mercredi 29 juillet 2020, son premier roman intitulé L’œil des Colombes (Aïn Al Hamam عين الحمام). Lors de la cérémonie de dédicaces, il a déclaré : « Le roman est une vengeance sur le journalisme qui t’attache et t’oblige à être objectif ».

L’œil des colombes est un ouvrage de 450 pages qui parle de la ville de Haouaria, ou se trouve Aïn Al Hamam. L'histoire évoque la relation particulière entre les personnages et la mer, dans tous ses états. Au final, la ville devient un univers miniature de tout un pays, la Tunisie et ses affaires sociales et politiques et ses problématiques idéologiques et féministes.

Selon l’écrivain Chokri Mabkhout, présent à la cérémonie de dédicaces, le roman s’adresse à tout lecteur arabe, parce que la ville évoquée par l’auteur n’est pas spécifique à la Tunisie, et peut être une universelle et les évènements peuvent les interpeller sans limites géographiques.

Dans une déclaration à Business News, Maher Abderrahmane a indiqué que son roman évoque des recoupements sociaux et des questions diversifiées allant du commerce de la religion à la prolifération de la corruption, le tout à travers des récits du quotidien tunisien.

A.G