André Parant, nouvel ambassadeur de France en Tunisie

André Parant a été nommé, mercredi 29 juillet 2020, par le conseil français des ministres ambassadeur de France en Tunisie, en remplacement d'Olivier Poivre d'Arvor.

André Parant a occupé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment en Egypte et au Liban où il était ambassadeur. Il a également occupé le poste de secrétaire général adjoint du Quai d’Orsay.

Le conseil français des ministres a approuvé, entre autres, la nomination de l’ancien ambassadeur de France à Tunis, François Gouyette, au poste d’ambassadeur en Algérie. Le conseil des ministres a également approuvé aujourd'hui plusieurs autres nominations d'ambassadeurs notamment en Arabie Saoudite, au Liban et aux Emirats arabes Unis.

Qui est André Parant ?





André Parant est titulaire d’une licence de droit, d’un diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et de l’Ecole nationale d’administration (Ena). Au début de sa carrière, il a occupé, entre autres, le poste de secrétaire des Affaires étrangères et secrétaire à l'ambassade de France au Maroc.

Durant les années 90, il a été chargé de mission Maghreb et Moyen-Orient et consul général à San Francisco.

Entre 2005 et 2017, il a cumulé les missions diplomatiques et a occupé le poste d’ambassadeur de France au Sénégal, au Liban, en Algérie, puis en Egypte. André Parant a été fait Chevalier de l’Ordre national du Mérite en 1999 et Chevalier de la Légion d’honneur en 2006.

N.J.